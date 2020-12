In occasione del Natale, torna la musica gospel all’Auditorium Giovanni Arvedi del Museo del Violino. L’appuntamento si rinnova mercoledì 23 dicembre alle 21 con Sherrita Duran Gospel Show, un concerto che vede protagonista la bellissima voce di Sherrita Duran accompagnata da 4 coriste e da un trio formato da pianoforte, basso e batteria.

Niente pubblico in sala, a causa delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria in corso, ma grandi emozioni in diretta: lo spettacolo andrà in onda sul canale 80 del Digitale Terrestre e trasmesso in streaming sul sito www.cremona1.it.

Nel corso dello spettacolo, voci davvero indimenticabili si uniranno in un’armonia da brividi per interpretare canzoni che toccano il cuore: da Amazing Grace a When the Saints Go Marching In, dai brani che più evocano il Natale, quali White Christmas, Jingle Bells e Santa Claus Is Coming To Town fino ai grandi classici del genere gospel come This Little Light of Mine e Amen.

Un’esperienza gospel da non perdere, insieme a Sherrita Duran, californiana di origine ma ormai italiana di adozione. Dotata di una voce calda, dal particolare timbro morbido e vellutato, con un’estensione vocale senza confini e un’ottima tecnica, Sherrita Duran è un’artista a tutto tondo che spazia con grande versatilità e originalità dalla lirica al pop, dal gospel al jazz, dalla musica Soul alla dance e hip-hop, dal rhythm and blues al musical.

Sherrita Duran Gospel Show è promosso da Museo del Violino e Unomedia, con il sostegno della Fondazione Arvedi Buschini e MDV friends.