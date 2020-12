Babbo Natale arriva anche nel reparto di pediatria dell’ospedale Maggiore di Cremona. A causa del Covid sarà un Natale diverso anche per i piccoli pazienti ricoverati, così il primario Claudio Cavalli ha pensato di dar vita ad una stanza di Babbo Natale che potesse accogliere tutti i doni che nei prossimi giorni verranno distribuiti nel reparto. Tante le associazioni che hanno portato i regali: La Croce Rossa, il Rotaract, l’Aibo, la Barilla, ma anche tantissimi privati che in questi giorni hanno raccolto peluches, giochi e libri. La malattia purtroppo non risparmia neppure i bambini che avrebbero diritto di essere felici e di trascorrere queste festività con le loro famiglie, una dura prova per loro, visto che il Covid ha poi limitato le presenze dei famigliari in ospedale. Ad attendere questo carico speciale in questi giorni il primario in persona, Claudio Cavalli, che nel rispetto di tutti i protocolli legati alla pandemia farà distribuire il 25 dicembre dal personale della pediatria, tutti i doni.

Silvia Galli