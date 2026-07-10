3xCre, magia in piazza: Team Chiappetto e Bosco Verticale vincono le finali

Un fascio di luce illumina piazza del Comune, proprio davanti all’ingresso della Cattedrale, intorno, un capannello di giovani e meno giovani, tutti raccolti attorno alla stessa passione: la palla a spicchi. Le finali del 3xCre, nate dall’unione tra Memorial Miky Barcella e Memorial Robi Telli, hanno avuto un sapore speciale. Non solo un torneo, ma un’occasione per ritrovarsi intorno a un campetto montato nel cuore della città, nella zona più fresca di Cremona. E sì, l’arietta che soffiava in piazza, di questi tempi, aveva quasi qualcosa di miracoloso.

L’atmosfera era quella giusta, quella in cui la passione attraversa le generazioni e i cestisti del futuro si mescolano a quelli del presente e del passato. C’era un pezzo della Vanoli che non c’è più, con chi ha fatto parte dello staff e delle giovanili; c’era la Sanse del futuro, pronta a coinvolgere i cremonesi nel prossimo campionato di DR1; c’era la Juvi, oggi al centro dello sguardo degli appassionati. E c’era anche quel ragazzo su uno dei roll up, con addosso la canotta oroamaranto, prima di affrontare il suo destino.

Tutti insieme per sostenere e applaudire dodici squadre, otto Senior e quattro Under 17, che hanno dato spettacolo con partite intense e finali equilibrate. Tra gli Under 17 l’ha spuntata il Team Chiappetto, che ha battuto in finale i 40 G in una sfida all’ultimo canestro, chiusa 17-15. La squadra vincitrice era composta da Filippo Dal Cero, premiato MVP, Enrico Zovadelli, Bryan Giannetti e Alex Dizioli.

Ancora più sofferta la finale Senior, vinta da Bosco Verticale contro AS Crotone 17-14. Un successo costruito dalle giovani leve del gruppo, con Emanuele Boschiroli leader del team e MVP della serata, insieme ai fratelli Tommaso e Filippo Dal Cero, sì ancora lui, già vincitore dell’Under 17 e capace di concedersi il bis, Sebastiano Zovadelli e Federico Valenti.

Il cammino verso il titolo Senior era stato già carico di tensione: Bosco Verticale aveva superato in semifinale i Brick Layers, rinnovando di fatto la finale del Memorial Robi Telli, mentre AS Crotone aveva battuto Trink and Roll, squadra vincitrice del Memorial Barcella. Incroci tra formazioni che si conoscono bene, abituate a sfidarsi e a ritrovarsi dentro un circuito che, partita dopo partita, ha costruito una propria identità.

Il 3xCre ha chiuso così il suo percorso estivo con una serata ancora una volta indimenticabile con un pezzo di basket cremonese sotto le luci del salotto della città anche perché dietro ai canestri, al sudore e agli abbracci, c’era anche una buona causa, parte del ricavato dei due tornei sarà destinata a sostenere la ricerca sul tumore del testicolo attraverso il Dipartimento di Medicina Molecolare e Traslazionale dell’Università di Brescia, e forse proprio per questo, dentro quel piccolo campo davanti alla Cattedrale, tutto sembrava avere un significato in più.

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