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Cremonese

Cremonese, ecco tutte le date della prossima Serie B 2026-2027

Confermato il boxing day, saranno quattro gli infrasettimanali; il torneo si fermerà durante le pause nazionali, mentre la sosta invernale è prevista dal 28 dicembre all’8 gennaio

Marco Giampaolo
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La Lega Serie B durante l’ultima Assemblea ha definito le date che caratterizzeranno la stagione sportiva 2026/2027 per quella che sarà la 95ª edizione del campionato di B e il cui calendario sarà svelato mercoledì 22 luglio ad Ascoli presso il Teatro dei Filarmonici (inizio ore 18). Confermato il boxing day, saranno quattro gli infrasettimanali; il torneo si fermerà durante le pause nazionali, mentre la sosta invernale è prevista dal 28 dicembre all’8 gennaio con la 20ª giornata, prima di ritorno, che si giocherà sabato 9 gennaio.

Apertura e chiusura del Campionato

Inizio Campionato: sabato 22 agosto 2026 (con open day venerdì 21 agosto).
Fine Campionato: weekend tra il 14 e il 16 maggio 2027.

Soste Nazionali
Le pause previste per gli impegni delle squadre nazionali saranno tre:
• Dal 21 settembre al 6 ottobre 2026 (sosta di due settimane consecutive)
• Dal 9 al 17 novembre 2026
• Dal 22 al 30 marzo 2027

Turni infrasettimanali
• Martedì 27 ottobre 2026
• Martedì 24 novembre 2026
• Martedì 8 dicembre 2026
• Martedì 2 marzo 2027

Turno natalizio
• Domenica 27 dicembre 2026

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