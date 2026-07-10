“Giovedì d’Estate”, controlli a tappeto: identificate in tutto 127 persone

Nella giornata di ieri, giovedì 9 luglio, è andato in scena il secondo appuntamento dei “Giovedì d’Estate”, manifestazione cittadina che ha registrato la partecipazione di migliaia di persone che si sono riversate nel centro di Cremona per partecipare alle diverse iniziative. Un evento che ha reso necessaria l’organizzazione da parte della Questura di Cremona di un articolato servizio di ordine pubblico – con l’impiego di equipaggi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale – coordinato e diretto da un Funzionario di Polizia della Questura e che ha consentito alla cittadinanza di partecipare ai vari eventi senza che si verificasse alcun tipo di problema sotto l’aspetto della sicurezza pubblica.

Assieme ai servizi di ordine pubblico, la Questura di Cremona ha predisposto un servizio di controllo straordinario con tre equipaggi del Nucleo Prevenzione Crimine della Polizia di Stato della Lombardia che hanno pattugliato tutte le arterie limitrofe al centro cittadino, anche al fine di monitorare l’afflusso e il deflusso delle persone che si sono riversate in centro per partecipare all’appuntamento dei “Giovedì d’Estate”.

Nell’ambito di questo servizio straordinario, molta attenzione è stata rivolta anche alle “aree soggette a particolare tutela” e sono state complessivamente identificate 127 persone, di cui 29 stranieri e 24 con precedenti per reati contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, in materia di immigrazione e stupefacenti.

Durante un controllo in Piazza Roma, gli equipaggi della Polizia di Stato hanno intercettato tre soggetti (un cittadino italiano e due cittadini ivoriani) in assembramento e dediti al consumo di sostanze alcoliche, motivo per il quale sono stati adottati nei loro confronti tre “Ordini di allontanamento” da quell’area cittadina che, in caso di violazione, saranno propedeutici all’emissione dei D.A.C.U.R. da parte del Questore di Cremona.

Inoltre, nell’ambito del controllo ordinario del territorio cittadino da parte delle volanti della Questura di Cremona, nella mattinata di ieri (giovedì 9 luglio), gli equipaggi della Polizia di Stato, mentre transitavano in una via adiacente al centro cittadino, hanno rintracciato un tunisino trentaduenne con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, il quale, in evidente stato di alterazione alcolica, stava disturbando la clientela di un bar, motivo per il quale è stato sanzionato per ubriachezza molesta e allontanato.

Prosegue quindi l’attività della Polizia di Stato di Cremona sia con le ordinarie attività di monitoraggio del territorio, sia mediante l’organizzazione di servizi straordinari nelle “aree soggette a particolare tutela” della Provincia di Cremona.

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