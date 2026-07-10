Summer Experience, alla Cattolica workshop e attività per gli studenti delle superiori

Se l’estate è spesso sinonimo di relax, vacanze e tempo libero, è anche il momento dell’anno più proficuo per approfondire tematiche attuali, coltivare interessi personali, ampliare nuovi orizzonti della conoscenza. Proprio per questo motivo, l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha organizzato due diversi percorsi, nel campus di Cremona, entrambi completamente gratuiti e dedicati agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

La prima Summer Experience si chiama “Inside Food: scopri le Scienze degli alimenti e della nutrizione”, a cura della Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali con il supporto della Funzione Recruitment e Student Experience, ed è dedicata agli studenti del quarto anno delle scuole superiori.

La School ha messo a disposizione 20 posti e si è rivolta a coloro che sono curiosi di capire come nascono gli alimenti che consumiamo ogni giorno, come si garantisce la loro sicurezza e come, attraverso le Scienze della Nutrizione, è possibile renderli più sostenibili e salutari. Durante i quattro giorni, è stato possibile comprendere le inclinazioni, conoscere nuove materie di studio e le opportunità professionali, e per questo motivo ha avuto anche una valenza orientativa. Le attività svolte possono essere certificate come percorso di Formazione Scuola Lavoro.

Anche la Facoltà di Economia e Giurisprudenza, con la stessa Funzione dell’ateneo, ha organizzato una Summer Experience. Si chiama “Inside Business: scopri l’Economia Aziendale e il Management”, della durata di tre giorni, e si è posta l’obiettivo di far scoprire il funzionamento delle imprese e dei mercati, comprendendo le principali dinamiche aziendali e i processi decisionali strategici, ma anche approfondire i temi legati a management, marketing, finanza d’impresa attraverso lezioni interattive con docenti universitari, nonché lavorare in gruppo su casi reali e partecipando a una visita aziendale.

Anch’essa gratuita e dedicata agli studenti del quarto anno delle scuole superiori, con possibilità di essere certificata come percorso di Formazione Scuola Lavoro, ha messo a disposizione 40 posti.

Grazie a queste Summer Experience, a Santa Monica è stato possibile partecipare a lezioni, laboratori, workshop, attività immersive e di orientamento e visite didattiche presso le aziende cremonesi Martino Rossi e Ocrim, per avvicinarsi al mondo universitario in modo concreto e coinvolgente.

© Riproduzione riservata