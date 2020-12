Ieri sera, martedì 22 dicembre, dal Teatro Ponchielli, Lena Yokoyama ha suonato in diretta streaming per la tv nazionale giapponese TBS Tokyo Broadcasting System. Il collegamento è avvenuto alle ore 23 (ora italiana) con la trasmissione Asachan, importante contenitore di notizie e news, in onda tutti giorni al mattino dalle ore 6 alle ore 8. Si tratta di una trasmissione paragonabile ai nostri Uno mattina o Mattina Cinque.

“TBS Tokyo ha fortemente voluto questo collegamento” fa sapere il Ponchielli. “Infatti in Giappone hanno avuto un forte impatto emotivo le immagini della violinista di Osaka, residente a Cremona da anni, che suonava per il personale sanitario durante il primo lockdown dal tetto dell’Ospedale Maggiore di Cremona”.

Ora il Giappone sta ora affrontando la terza ondata del Covid-19 e la situazione nelle strutture ospedaliere è in veloce peggioramento. Per l’occasione Lena, accompagnata dal suo violino, ha suonato l’“Ave Maria” di C. Gounod, a sostegno dei lavoratori sanitari non solo italiani ma anche giapponesi.