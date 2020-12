Vandali in azione in via Bergamo. I soliti ignoti se la sono presa con l’Amazon Locker, il punto di ritiro self-service dove si ricevono gli acquisti. E hanno pensato di agire proprio nel periodo natalizio, lasciando a bocca asciutta tutti coloro che, e sono stati molti, oggi si sono presentati per ritirare i propri pacchi. L’atto vandalico è stato messo in atto probabilmente nella notte tra mercoledì e giovedì: è stato rotto il display ed è stata imbrattata la struttura con lo spray, lasciando la scritta: ‘Commerci la vita, ma non sei morto?’. Lo spiacevole episodio è stato segnalato ai gestori di Amazon.

Sara Pizzorni