Tutto è pronto in Cattedrale per le celebrazioni natalizie. Saranno proposti in diretta tv su Cremona1 (canale 80) e i canali web diocesani la Messa della notte di Natale (presieduta in Cattedrale giovedì sera alle 20.30) e il solenne Pontificale del 25 dicembre (ore 11). Sempre in Duomo il vescovo presiederà alle 17 i Vespri di Natale.

Come tradizione giovedì 31 dicembre, alle 18, monsignor Napolioni sarà nella chiesa di Sant’Agostino, a Cremona, per la Messa di ringraziamento per l’anno trascorso con il canto del Te Deum.

Il giorno seguente, nella solennità di Maria Madre di Dio e Giornata mondiale della pace, il vescovo presiederà l’Eucaristia in Cattedrale alle ore 18: la Messa sarà proposta in diretta tv su Cremona1 e i canali web diocesani, dove l’Eucaristia dalla Cattedrale sarà come consueto trasmessa anche alle ore 11.

In diretta tv e social anche la Messa Pontificale dell’Epifania, presieduta dal vescovo in Cattedrale alle 11 di mercoledì 6 gennaio. Nel pomeriggio poi, come consuetudine, monsignor Napolioni si recherà nella chiesa di San Sigismondo, a Cremona, per il canto del Vespro, nel tredicesimo anniversario della posa della clausura sul monastero domenicano. Sempre a San Sigismondo il vescovo presiederà l’Eucaristia del 26 dicembre (ore 11).