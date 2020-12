Nel quadro delle iniziative di sensibilizzazione sul fenomeno delle persone scomparse, la prefettura di Cremona, su impulso del Prefetto Riccio (commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse) ha voluto sensibilizzare la popolazione sul tema con una brochure che riassume, in modo schematico, le procedure e gli interventi da attivare nell’immediatezza dell’evento, allo scopo di raggiungere i migliori risultati possibili, in termini di efficienza e di tempestività nelle ricerche degli scomparsi. LA BROCHURE

“La competenza di tutti gli Attori, delle Forze di Polizia, delle Polizie Locali e di tutte le Istituzioni, a livello locale, è sempre a disposizione della intera comunità e la Prefettura, tramite il proprio coordinamento, riesce ad essere un “punto di riferimento” per tutti gli operatori coinvolti sin dai primissimi momenti della notizia della scomparsa” fanno sapere dalla prefettura.

“E’ importante, dunque, ancora una volta, “fare squadra” e contribuire ad accrescere, anche tramite la massima diffusione del pieghevole allegato, il livello di sensibilità e di attenzione di quanti, ogni giorno, collaborano attivamente nel prevenire e nell’affrontare le diverse e delicate, nonché complesse tipologie di scomparsa; in particolar modo se si tratta di anziani, di minori o di soggetti appartenenti a fasce “sensibili” della popolazione.

Infine, la Prefettura nelle attività di interesse, tende a far leva, sempre più, sul maggiore e necessario, consapevole coinvolgimento dei cittadini e, in particolar modo, dei familiari delle persone scomparse o allontanatesi volontariamente”.