Deciso calo dei contagi, ma anche con un netto calo di tamponi: in provincia di Cremona sono 4 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore per un numero di tamponi di 4.901 e per una percentuale del 9,5%. 466 i casi in Lombardia, di cui 22 debolmente positivi. Scendono di altre 5 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 508, mentre scendono di 38 unità i ricoveri negli altri reparti per un totale di 3.801 ricoverati. I decessi sono 49. Per quanto riguarda le altre province: Milano registra 124 contagi, di cui 44 in città, Bergamo 17, Brescia 111, Como 55, Lecco 6 Lodi 16, Mantova 56, Monza e Brianza 13, Pavia 10, Sondrio 45 e Varese con 7. I guariti/dimessi sono 712. In Italia oggi si contano 8.913 casi, ma con solo 59.879 tamponi. I morti sono 305. Il tasso odierno di positività è del 14,88%, in ulteriore aumento rispetto al 12,8% di ieri (+2%). I ricoveri crescono di 267 unità, le terapie intensive calano di due.