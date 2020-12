Sono 10 i nuovi casi positivi di coronavirus accertati in provincia di Cremona, sui 573 registrati in tutta Lombardia. Solo 5.486, però, i tamponi effettuati (percentuale di positivi al 10,4%) in lieve aumento rispetto a ieri ma comunque un dato basso. 42 le nuove vittime del Covid in Lombardia, mentre aumentano (+4) anche i ricoverati in terapia intensiva. In calo (-10) gli altri ricoverati, mentre sono oltre 5mila (5.093) i nuovi guariti o dimessi.

In Italia i nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono 8.585 (ieri 8.913), mentre i decessi 445 (ieri 298). Sono invece 68.681 i tamponi effettuati, secondo i dati del ministero della Salute. Il tasso odierno di positività è del 12,5%, in diminuzione rispetto al 14,8% di ieri. Sono in calo di 15 unità i pazienti in terapia intensiva per il Covid-19.