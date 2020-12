Sono stati ultimati oggi pomeriggio i lavori di riqualificazione degli spogliatoi e locale dell’arbitro della palestra del Boschetto. Dopo gli interventi effettuati durante l’estate per eliminare le infiltrazioni nel blocco spogliatoi, in questi giorni di vacanza l’assessore allo Sport Luca Zanacchi con dei volontari dell’Esperia Volley, dell’Arcieri Seri-art, genitori della scuola primaria e del Comitato di quartiere si sono attivamente impegnati a provvedere alla riqualificazione degli spogliatoi e locale dell’arbitro. Il Comune di Cremona ha fornito i materiali e i volontari, suddivisi in gruppi di otto, si sono alternati nei lavori di tinteggiatura. Nei prossimi giorni una ditta incaricata da Comune provvederà ad effettuare una pulizia completa dei locali e alla sanificazione. “Sono veramente contento del risultato ottenuto – dichiara l’assessore Luca Zanacchi – grazie alla sinergia tra le varie componenti che utilizzano la palestra e il Comune restituiamo a tutti gli utilizzatori ambienti risanati. L’auspicio è che questo esempio di collaborazione possa essere replicato anche in altre realtà cittadine. Spero vivamente che il prossimo anno sia più produttivo e positivo di questo che sta terminando e che si possa tornare a praticare lo sport”.