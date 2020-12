Oggi pomeriggio a Palazzo Lombardia il presidente della Regione, Attilio Fontana, ha ricevuto in omaggio da Augusto, Marina e Alessandro Mazzolari, il volume ‘Bottega Milano’. Il libro di Elisabetta Invernici e Alberto Oliva racconta i segreti delle botteghe storiche di Milano e svela i volti dei protagonisti, grazie agli scatti artistici del fotografo Roby Bettolini. ‘Un libro davvero interessante. Le attività storiche – ha commentato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana – sono vere e proprie eccellenze del nostro territorio. Le botteghe, in particolare, sono simboli di tradizione e coraggio, capaci di resistere in ogni epoca e affermarsi nel sistema economico, culturale e sociale lombardo. Regione Lombardia crede tanto in queste realtà e quest’anno, nonostante la pandemia, le nuove attività storiche riconosciute sono state 353. Tra queste, ben 62 le botteghe artigiane su tutto il territorio regionale. Siamo orgogliosi del loro percorso – ha concluso Fontana – e continueremo a sostenerle’.

Ma ecco quali sono le 20 nuove attività storiche riconosciute per il 2020 della provincia di Cremona.

Cremona Negozi storici 2020

Nottegiorno (1970), Negozio storico/Storica attività.

Gioielleria Davò (1971), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

Tabaccheria Scaglia Ivan (1979), Negozio storico/Storica attività.

Pasticceria Sanremo (1971), Locale storico/Storica Attività.

Pozzi Ottici (1958), Negozio storico/Storica attività.

Visionottica Bonardi (1970), Negozio storico/Storica attività.

Scaramuzza (1963), Negozio storico.

Casale Cremasco-Vidolasco

Bar Ristorante Arpini (1968), Locale storico/Storica attività.

Casalmaggiore

Vetri Cornici Quadri (1968), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

Castelleone

Ristorante Pizzeria Bar Vapore (1967), Locale storico/Storica attività.

Castelverde

Trattoria Franca e Luciano (1967), Locale Storico/Storica Attività.

Crema

Magazzino Rie (1979), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

Carrozzeria Bonfanti (1925), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

Farmacia Centrale (1972), Negozio storico/Storica attività.

Macelleria Ubbiali (1962), Negozio storico/Storica attività.

Isola Dovarese

Arcari Arredamenti (1976), Negozio Storico.

Pandino

Osteria Degli Amici (1964), Locale storico/Storica attività.

Pessina Cremonese

Bar Ristorante Dell’Autista (1975), Locale storico/Storica attività.

Rivarolo del Re ed Uniti

Panificio Casalani (1973), Negozio storico/Storica attività.

Spino d’Adda

Gala Hair House (1977), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.