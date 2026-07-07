Cremonese, Tommaso Duca ceduto a titolo definitivo alla Folgore Caratese

La Cremonese ha comunicato di aver ceduto a titolo definitivo alla società Folgore Caratese, neopromossa in Serie C, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Duca.

Classe 2005, ruolo difensore centrale (che si può anche adattare come terzino destro), Duca è un prodotto del vivaio grigiorosso che ha trascorso l’ultima stagione in prestito sempre in Serie C, ma alla Giana Erminio, dove complessivamente ha disputato 15 gare ufficiali tra campionato e playoff.

Duca aveva vissuto da protagonista la promozione in Primavera1 della Cremonese e in questo campionato nella stagione 2024-2025 aveva disputato 29 partite per un totale di 1.926 minuti di utilizzo.

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