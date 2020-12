Sono 73 le persone ricoverate per Covid nelle strutture dell’Asst di Cremona, suddivisi tra il presidio di Cremona e quello di Casalmaggiore. Di questi, 10 sono i pazienti in terapia intensiva, 6 in città e 4 all’ospedale Oglio Po. Per il resto, il presidio di Cremona conta 29 persone affette da Covid-19 presso gli Infettivi e 12 in Pneumologia. A Casalmaggiore, vi sono invece altri 22 soggetti infetti in Medicina Generale, 14 dei quali provenienti dal territorio mantovano.

Gli ultimi dati, diramati dalla direzione ospedaliera, fotografano quindi una situazione in miglioramento rispetto a inizio dicembre, quando i ricoverati erano complessivamente 86. Quasi invariato invece il numero delle persone più gravi, che a inizio mese erano 11. Numeri confortanti, dunque, soprattutto considerando l’allentamento delle misure che era stato concesso a inizio dicembre.

Laura Bosio