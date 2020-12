Selciato di piazza del Duomo ‘massacrato’ dopo la prima copiosa nevicata invernale. Ecco come si presenta la piazza oggi, a due giorni di distanza dall’intervento delle lame e successivamente dei camion che hanno rimosso i blocchi di neve, con i cubi di porfido staccati dalla sede e vaste chiazze in attesa di riparazione.

Il piano neve è stato fortemente criticato per la mancata pulizia dei marciapiedi in varie zone della città e per strade, come via XX settembre, che all’indomani della nevicata erano coperte da uno strato di ghiaccio.

Le buche nell’asfalto che si aprono dopo il passaggio degli spazzaneve sono probabilmente inevitabili, ma per la più importante piazza cittadina sarebbe stato opportuno operare con una maggiore attenzione.