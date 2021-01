Ha forzato il posto di blocco della Polizia Locale per darsi alla fuga, ma è stato inseguito e raggiunto dagli agenti, che gli hanno così elevato una doppia sanzione: è accaduto nella notte di Capodanno alla rotatoria di via Castelleone, dove gli agenti erano posizionati per i controlli finalizzati al rispetto del decreto di Natale. 63 complessivamente le persone controllate, e 9 le sanzioni elevate.

Oltre alla rotatoria, gli agenti erano in via Montello/ corso Garibaldi e in via Dante e sono rimasti operativi dalle 22 alle 4. Complessivamente, fa sapere il comandante Pierluigi Sforza, i cremonesi si sono comportati bene, e la maggior parte delle persone in circolazione erano legittimate da motivi di lavoro o comunque consentiti dalle norme. Tra i nove sanzionati spicca anche il caso di un cittadino fermato con tasso alcolico di 2,10, quattro volte oltre il consentito. Nei suoi confronti è scattato il ritiro della patente.

Laura Bosio