46 nuovi positivi in provincia di Cremona, oggi, 2 gennaio. In tutta la Regione i nuovi positivi sono 1.402 su 11.758 tamponi eseguiti, l’11,9%, un dato in crescita. 78 i decessi in Regione; 626 i malati giudicati guariti e quelli dimessi dagli ospedali. Quattro i nuovi ricoveri in terapia intensiva, mentre diminuiscono di 59 unità i ricoveri ordinari. Milano è sempre la provincia con il maggior numero di nuovi contagi (+596) seguiti da Brescia e Monza Brianza.

A livello nazionale i nuovi casi sono 11.831, mentre i decessi sono 364 per un totale di 74.985 vittime da febbraio.