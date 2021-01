Sale addirittura al 12,9% l’indice dei contagi in Lombardia, per un totale di 1.709 a fronte di 13.209 tamponi effettuati. In territorio cremonese i nuovi positivi sono invece 60. Fortunatamente tornano a calare i pazienti in in terapia intensiva, 489 (-2), ma anche i ricoverati in altri reparti, 3.267 (-26). I decessi nelle ultime 24 ore in regione sono 36.

I nuovi casi per provincia:

•Milano: 361 di cui 140 a Milano città;

•Bergamo: 34;

•Brescia: 206;

•Como: 330;

•Cremona: 60;

•Lecco: 21;

•Lodi: 7;

•Mantova: 87;

•Monza e Brianza: 55;

•Pavia: 64;

•Sondrio: 47;

•Varese: 408.