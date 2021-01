E’ finito nei guai un 37enne cremonese, denunciato a piede libero con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente. Sono stati i carabinieri a coglierlo in fallo durante uno controllo, nella notte tra il 1 e il 2 gennaio, quando lo hanno fermato nella zona di via Giordano. I militari hanno trovato, occultati sotto i sedili posteriori della sua auto, 6 grammi di cocaina, 5 grammi di marijuana, un grammo di hashish, nonché materiale per la pesa e il confezionamento di dosi.

L’uomo, operaio, residente a Stagno Lombardo, alla vista della pattuglia dell’Arma ha cercato di eludere i controlli, ma è stato raggiunto dai militari, che lo hanno sottoposto a perquisizione. Dunque nei suoi confronti è scattata anche la sanzione per aver violato il Dpcm, non avendo rispettato l’obbligo di permanere presso la propria abitazione/domicilio dalle 22 alle 5.