Sono 18 i nuovi positvi al Covid-19 in territorio cremonese, mentre 863 quelli lombardi, con l’indice di contagio che scende al 10,5% (8.161 tamponi effettuati). Continua a diminuire anche il dato dei ricoverati (3.227, 40 in meno) e quello dei pazienti in terapia intensiva, 484 (-5). Sono 27 i nuovi decessi, 25.344 in complesso.

I nuovi casi per provincia:

• Milano: 243 di cui 89 a Milano città;

• Bergamo: 38;

• Brescia: 302;

• Como: 37;

• Cremona: 18;

• Lecco: 21;

• Lodi: 9;

• Mantova: 66;

• Monza e Brianza: 73;

• Pavia: 29;

• Sondrio: 0;

• Varese: 14.