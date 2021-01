Ennesimo locale chiuso e sanzionato per inosservanza delle normative anti-Covid: a finire nei guai il Bar Piccioni di Vescovato, dove il 2 gennaio, intorno alle 13, sono intervenuti i Carabinieri perché il locale era aperto, con otto persone all’interno che consumavano bevande.

L’attività del locale è quindi stato sospeso per cinque giorni, mentre titolare e clienti sono stati sanzionati per inosservanza del Dpcm e anche per il mancato rispetto del distanziamento sociale.