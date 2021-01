Sono 15 i nuovi contagi da Covid in provincia di Cremona per un numero di tamponi di 12,790. L’indice di contagio è stabile al 10,4%. 1.338 i casi in Lombardia, di cui 49 debolmente positivi. Scendono di altre 9 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 475, mentre salgono di 117 unità i ricoveri negli altri reparti per un totale di 3.344 ricoverati. I decessi sono 62. Per quanto riguarda le altre province: Milano registra 254 contagi, di cui 110 in città, Bergamo 22, Brescia 100, Como 121, Lecco 48, Lodi 48, Mantova 162, Monza e Brianza 63, Pavia 98, Sondrio 70 e Varese con 304. I guariti/dimessi sono 1.646.

Tornano a salire i casi di Covid in Italia: dai 10.800 di ieri i contagi balzano a 15.378, su 135.106 tamponi effettuati. L’indice di positività (rapporto tamponi/positivi) scende all’11,3% (ieri era al 13,8%). Aumentano anche i decessi: 649 nelle ultime 24 ore (il totale è ora di 76.329). Si registrano anche 16.023 guariti mentre gli attualmente positivi si riducono di 1.297 unità a 569.161. Lieve calo per le terapie intensive, 10 meno di ieri (quando erano calate di 4 unita’), 2.569 in tutto, mentre prosegue il trend di aumento dei ricoveri ordinari, +78 (ieri +242), per un totale di 23.395. Restano in isolamento domiciliare 543.197 pazienti (-1.365).