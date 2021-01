Saldi al via anche a Cremona dal 7 gennaio, ma ancora non si sa se i negozi saranno aperti. I negozianti cremonesi nutrono grandi speranze nel periodo degli sconti e l’attenzione, da parte della cittadinza, non manca: “I clienti sono già entrati a chiedere quando partiremo”.

Il servizio di Simone Bacchetta