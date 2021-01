Spettacolare carambola di auto in via Del Giordano, all’altezza dell’oratorio di S.Pietro, nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, quando un’auto è finita nel giardino di una villa, con danni notevoli e due persone in fuga.

Era da poco scattato il coprifuoco quando una Peugeot 308 ha sbandato in prossimità della curva di via Giordano/degli Argini, in direzione Piazza Cadorna, finendo nella corsia opposta e andando a cozzare contro una Fiat 500 regolarmente posteggiata nel parcheggio esterno del proprio condominio. Un impatto talmente violento che la vettura è stata sospinta contro il muro di cinta, lo ha abbattuto ed è precipitata nel giardino sottostante della villa confinante.

Il conducente della Peugeot ed i passeggeri si sono quindi dati alla fuga a piedi, abbandonando il veicolo danneggiato. Sono immediatamente scattate le ricerche da parte dei Carabinieri e di due pattuglie della Polizia Locale di Cremona. Le indagini hanno già portato a identificare il possibile conducente, residente in una paese della Provincia. I veicoli, distrutti, sono stati rimossi con due carro attrezzi.

Tuttavia terminata la rimozione dei viecoli, poco prima di mezzanotte, gli agenti si sono accorti che lo schianto aveva provocato anche il danneggiamento delle tubature che passano a lato della strada. Si è reso necessario quindi anche l’intervento dei Vigili del Fuoco di Cremona, per verificare la perdita di gas dalla tubatura, e i lavori sono proseguiti sino all’una di notte.