Sono stati premiati oggi, venerdì 8 gennaio, i vincitori del concorso ‘Disegna il tuo Natale’, partito ufficialmente lo scorso 23 ottobre e organizzato dall’associazione Bi.Genitori in collaborazione con Sapiens. I bambini erano chiamati ad inviare un disegno che rappresentasse le festività natalizie con l’invito ad usare la loro fantasia e le tecniche che meglio preferivano. Per motivarli, era stata scelta come primo premio una Play Station 5, andato a Davide Rozza di Crema. Secondo classificata Cristina Remagni di Gussola, che ha ricevuto un tablet, e terzo Alessandro Archetti di Roccafranca (Brescia) che ha vinto un cellulare. In totale sono stati 630 i disegni giunti in associazione, tutti premiati con oltre 700 premi messi a disposizione dall’associazione Bi.Genitori grazie alle donazioni arrivate dalle aziende del territorio e nazionali.

Presenti, tra gli altri e oltre ai tre finalisti accompagnati da un genitore, anche Massimo Brugnini, Francesca Cerati e Claudia Telò (presidente, vicepresidente responsabile marketing di Bi.Genitori), Katja Acquaioli (presidente di Sapiens Spa) anche tre esponenti della Vanoli: il capitano Giuseppe Poeta, la presidenti di Vanoli Young Ruth Vanoli e l’addetto marketing Davide Pettinari. Per il Coni ha presenziato Sveva Gerevini, mentre per gli artisti cremonesi Ulisse Gualtieri. A completare il quadro, anche il presidente e l’addetto stampa di Confcommercio, Andrea Badioni e Alessandro Bardelli, e il giornalista di Cremona1 Giovanni Palisto.