Grave incidente questa mattina poco prima delle 11 in via Giuseppina all’altezza del civico 6. Una dnna di 41 anni in sella alla propria bici è stata investita da un’auto e ora si trova ricoverata in ospedale in condizioni serie. Sul posto i medici del 118 che le hanno prestato le prime cure, dopodichè la corsa al Maggiore. La donna è in prognosi riservata. I rilievi sono a cura della polizia locale.