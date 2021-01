Dopo i disagi legati all’incidente ferroviario verificatosi nella notte tra giovedì e venerdì, ancora non c’è pace per i pendolari cremonesi, che anche nella giornata di sabato si sono trovati alle prese con l’ennesima situazione di disagio, in particolare sulla linea Mantova-Cremona-Milano, ma anche sulla Cremona-Pavia.

In particolare, un guasto a uno scambio nella stazione di Pizzighettone ha prodotto ritardi fino a 45 minuti, nonché treni cancellati e corse terminate prima di arrivare alla stazione di destinazione. Come chi, viaggianfo verso Pavia, si è trovato costretto a fermarsi alla stazione di Acquanegra Cremonese, per proseguire poi con un altro treno per Codogno, e da lì cambiare di nuovo e prendere un autobus per poter giungere a destinazione, con tutti i disagi del caso.

TreNord ha messo a disposizione degli autobus sostitutivi per alcune corse tra Cremona e Codogno. Nel corso della mattinata il guasto è stato riparato dai tecnici di Rfi, quindi le corse torneranno un po’ alla volta a essere regolari.

Laura Bosio