Si attende solo l’ufficialità, ma di fatto Vanoli-Olimpia Milano, prevista al PalaRadi per oggi pomeriggio, domenica 10 gennaio, alle 17.00 non si giocherà. In mattinata è infatti atteso un comunicato della Lega Basket che formalizzi il rinvio. L’Armani Exchange, dopo l’impresa di venerdì 8 gennaio sul campo del Real Madrid in Eurolega, si trova ancora nella capitale spagnola, colpita da una forte nevicata che ha portato alla sospensione di numerosi voli, tra cui quello che avrebbe dovuto riportare in Italia la squadra allenata da Ettore Messina. Il nodo sarà dunque capire quando la partita potrà essere disputata, considerato sia il fitto calendario di Milano sia la valenza della gara di Cremona, determinante anche per l’accesso alle Final Eight di Coppa Italia.