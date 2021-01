Sono 92 i nuovi contagi da Covid in provincia di Cremona per un numero di tamponi di 25.011. L’indice di contagio è salito al 13%. 3.267 i casi in Lombardia, di cui 118 debolmente positivi. Salgono di 3 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 459, e salgono di 21 unità i ricoveri negli altri reparti per un totale di 3.598 ricoverati. I decessi sono 59. Per quanto riguarda le altre province: Milano registra 594 contagi, di cui 194 in città, Bergamo 195, Brescia 522, Como 423, Lecco 116, Lodi 42, Mantova 190, Monza e Brianza 214, Pavia 206, Sondrio 78 e Varese con 541. I guariti/dimessi sono 847. In Italia complessivamente dall’inizio dell’epidemia si è riscontrata la positività di 2.276.491 persone, + 18.627 (ieri + 19.978). Le persone attualmente positive sono 579.932, + 7.090 (ieri + 2.453), i dimessi/guariti sono 1.617.804, + 11.174 (ieri +17.040), i morti sono 78.755, + 361 (ieri + 483), i ricoverati con sintomi sono 23.427, + 167 (ieri – 53), in terapia intensiva ci sono 2.615 pazienti, + 22 (ieri + 6). I nuovi ingressi in terapia intensiva sono 181 (ieri 183). Sono stati processati 139.758 tamponi (ieri 172.119): di conseguenza il rapporto nuovi positivi-tamponi è oggi del 13,3% (ieri 11,6%).