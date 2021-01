In mezzo ai sacchi di immondizia, si possono scorgere, tra gli altri, anche lattine, uno stendiabiti e un ferro da stiro. E’ questa la situazione sulla bretella che collega la rotonda di Cavatigozzi con la Castelleonese. A denunciare per primi la situazione a borde della carreggiata del peduncolo è stata la sezione cremonese di Plastic Free. “Credo – ha spiegato il referente cremonese e lombardo Marco Barbieri – che essendo una strada così trafficata il nostro territorio non stia facendo una bella figura. Non c’è un cestino e, anche se sembra poco, la differenza la fa: spero che questa situazione venga risolta nel più breve tempo possibile”.