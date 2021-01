“Scene epiche, ma tanti disagi”. E’ questa la testimonianza di Dario Palmieri, un cremonese nella tempesta di neve di Madrid. Una nevicata imponente, tanto da far bloccare i voli in partenza dalla capitale spagnola, incluso quello che avrebbe permesso all’Olimpia Milano di rientrare in Italia per sfidare la Vanoli.



Servizio di Giovanni Rossi