Sono 83 complessivamente i pazienti affetti da Coronavirus ricoverati presso l’Asst di Cremona. Un dato in aumento, considerando che all’ultimo aggiornamento, del 30 dicembre, erano 73. Di questi, presso l’Ospedale di Cremona 58 sono i degenti con questo tipo di infezione, di cui 5 in terapia intensiva, 14 in pneumologia e gli altri 39 tra Malattie infettive e Area covid.

Presso l’Ospedale Oglio Po i pazienti ricoverati con coronavirus sono invece 25, di cui 2 in terapia intensiva e 25 in Area Covid. Dunque se è vero che i ricoverati sono complessivamente aumentati, fortunatamente sono calati i più gravi, che a fine dicembre erano una decina. Gli ospedali di Cremona e Oglio Po, fa sapere l’Asst, “sono operativi e funzionanti su tutte le linee di assistenza (diverse specialità) a garanzia dei percorsi di cura di tutti i pazienti”.