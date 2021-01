Incidente, verso le 18 di oggi, in piazza Zelioli Lanzini. Un giovane stava effettuando delle prove di frenata alla sua auto, quando effettivamente ha riscontrato problemi. I freni non rispondevano e lui non è più stato in grado di mantenere il controllo e con il mezzo ha sfondato la recinzione di Cremonafiere, ribaltandosi. Per fortuna è uscito illeso e non è stato necessario allertare l’ambulanza. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che si sono occupati dei rilievi del caso, e i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza il mezzo, prima che venisse recuperato dal carro attrezzi.