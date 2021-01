Gravissimo incidente nella tarda mattinata di lunedì a Fiesco, in cui tre persone sono rimaste ferite in modo serio e una in modo più lieve, anche se nessuna sarebbe in pericolo di vita. Mancava una manciata di minuti alle 13 quando quattro vetture, per cause ancora in corso di accertamento, sono entrate in collisione. Una è finita nel fosso a bordo strada, una seconda si è ribaltata sulla carreggiata, mentre altre due sono rimaste in corsia. Secondo una prima ricostruzione, la Peugeot, stava tentanto il sorpasso di un’Audi, in direzione Castelleone, quando ha centrato le altre due vetture, entrambe Fiat Punto, per poi ribaltarsi.

Sul posto sono accorsi i soccorritori del 118, con due ambulanze, l’auto medica e un elisoccorso, coadiuvati dai Vigili del Fuoco, che si sono occupati di liberare i feriti dalle lamiere e per mettere i veicoli in sicurezza. I feriti, un uomo di 45 anni, uno di 30 e uno di 28, oltre a una ragazza di 21, sono stati trasportati negli ospedali di Crema e Bergamo. Per i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Crema, con tre pattuglie.

SEGUONO AGGIORNAMENTI

Sabrina Grilli