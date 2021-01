Cinque persone sanzionate per assembramento e consumo di bevande fuori da locali, in violazione dei decreti ministeriali: questo è il bilancio di un fine settimana di controllo del territorio.

Controlli effettuati allo scopo di verificare il rispetto della normativa per il contenimento della diffusione del covid 19, sia da parte dei titolari di pubblici esercizi che dei relativi frequentatori, con l’impiego coordinato da parte del Questore di Cremona,Carla Melloni, di tutte le Forze di Polizia della Provincia.

A questo proposito, nel pomeriggio di sabato, gli operatori della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura hanno riscontrato da parte di 3 avventori di un bar del centro di Cremona il mancato rispetto della prescrizione che vieta la consumazione sul posto, o nelle immediate adiacenze del locale, delle bevande acquistate per asporto.

I soggetti sono quindi stati identificati per l’applicazione della relativa sanzione amministrativa.

Sempre nel pomeriggio di sabato, il personale del Commissariato di Crema è intervenuto per una analoga situazione nei pressi di un bar ove si era creato un assembramento di persone intente a consumare bevande; anche in tale caso venivano sanzionati 2 clienti, oltre al titolare dell’esercizio, a cui veniva applicata anche la chiusura provvisoria del locale per 5 giorni.