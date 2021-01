Mercoledì 20 gennaio alle 17.30 l’appuntamento è sui canali social dell’Università Cattolica (canale YouTube di Unicatt e altri) con il webinar “Il piano nazionale di ripresa e resilienza in vista di NEXT GENERATION EU”: a discuterne Carlo Cottarelli, dell’Osservatorio Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica, stimolato dalle domande di Francesco Timpano, direttore del CeSPEM, Centro Studi di Politica Economica “Mario Arcelli” dell’ateneo cattolico, e Federico Arcelli, docente di Politica Economica.

Come noto, il Recovery Fund comporta la presentazione di un programma di azioni destinate a favorire la crescita la ripresa e la resilienza dei paesi dell’UE e che verranno finanziate dall’Unione Europea con importi molto elevati (circa 200 miliardi per l’Italia): come sottolinea Cottarelli, “è importante inquadrare questo piano nell’attuale situazione economica italiana, che sappiamo non essere tra le più floride, per capire vantaggi e rischi connessi”.

Promosso dalla facoltà di Economia e Giurisprudenza e dal CeSPEM, l’incontro è una delle iniziative del laboratorio didattico Next Gen EU proposto dal professor Timpano agli studenti della laurea magistrale in Gestione d’Azienda.