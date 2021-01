Continuano i controlli, e di conseguenza anche le sanzioni, legati al mancato rispetto delle misure anti-covid, da parte dei carabinieri della Compagnia di Cremona, agli ordini del maggiore Rocco Papaleo, che hanno contestato la violazione prevista dal Dpcm in due casi.

La prima ha riguardato un 27enne residente a Castelverde, trovato fuori dal proprio comune senza una giustificazione valida. La seconda ha riguardato invece un 46enne di origini rumene, residente a Cremona, trovato in orario notturno in Piazza Risorgimento, in palese violazione del coprifuoco.

Nei guai è finito anche un bar di Vescovato, controllato nella mattinata di ieri dai militari di Vescovato, e trovato con la presenza di un avventore che consumava bevande all’interno. Al titolare è stato quindi contestato l’illecito amministrativo, e la sanzione è stata comminata anche al cliente. E’ inoltre scattata la misura accessoria della chiusura temporanea per 5 giorni.