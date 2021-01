Camminava in via Ghinaglia senza indossare la mascherina. Quando ieri sera poco dopo le 20 gli agenti della Volante della Quetsura lo hanno notato, lo hanno fermato, chiedendogli i documenti. Per tutta risposta, l’uomo, Ousman Boating, 24 anni, originario del Gambia, domiciliato presso la Casa dell’Accoglienza, ha dapprima cercato di fuggire, poi, una volta rincorso e raggiunto, ha colpito con un pugno al volto uno degli agenti, cercando anche di strappargli il cinturone. Il giovane è stato immobilizzato, anche grazie all’uso dello spray al peperoncino, ma poi si è divincolato ed ha preso a calci e testate gli altri poliziotti, sputando e tentando di morderli. Uno degli agenti è stato colpito al polso sinistro con un calcio. In supporto dei colleghi è poi arrivata una pattuglia della polizia locale e a quel punto il 24enne, con alle spalle precedenti specifici, è stato definitivamente bloccato. L’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Il primo agente colpito al volto ha dovuto ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso. Ha riportato un trauma cranico facciale con frattura delle ossa nasali. Questa mattina l’arrestato, difeso dall’avvocato Raffaella Parisi, è stato processato per direttissima. L’udienza si è svolta da remoto. L’arresto è convalidato, ma l’udienza è stata rinviata al 25 febbraio in quanto il difensore ha chiesto e ottenuto i termini a difesa. Nel frattempo l’imputato resta in carcere.

Sara Pizzorni