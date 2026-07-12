Ancora sangue a Crema: ucciso un 20enne a coltellate

Ancora un episodio di sangue a Crema. Un ragazzo di 20 anni, di origine marocchina, è morto all’ospedale Maggiore a causa delle ferite riportate dopo essere stato accoltellato.

I fatti si sono consumati intorno alle 23:00 in via Repubblica, nei pressi di un supermercato.

Ancora frammentari i dettagli su quanto accaduto. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato raggiunto da uno o più fendenti al culmine di un’aggressione causata da un litigio tra connazionali.

Sul posto sono arrivati d’urgenza i soccorritori del 118, che hanno trasportato il ventenne in ospedale in condizioni disperate. All’arrivo in Pronto Soccorso, il ragazzo è deceduto a cause delle profonde ferite e della copiosa perdita di sangue.

Sul luogo del delitto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri, che hanno transennato l’area per effettuare i rilievi necessari. I militari sono ora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, individuare il movente e rintracciare il responsabile dell’aggressione.

Al vaglio degli inquirenti potrebbero esserci anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

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