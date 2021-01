“Vanoli Basket Cremona è lieta di comunicare il prolungamento dell’accordo in essere con il General Manager Flavio Portaluppi per le prossime due stagioni sportive”. Con questa comunicazione formale, il club biancoblù ha formalizzato l’estensione del contratto dello stesso Portaluppi. “La sua permanenza a Cremona sino al 2023 – si legge in una nota -, fortemente voluta dal Presidente Vanoli, dal vicepresidente Borsatti e da tutto il Consorzio Sistema Basket, è un passo fondamentale nell’ottica del dare ancor più ampio respiro a quel progetto sportivo che ha visto la luce la scorsa estate e che in questa prima parte di stagione ha già fatto intravvedere potenzialità e prospettive”. (l’articolo completo su CremonaSport)