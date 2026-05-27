A sindaco e assessori la copia della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia

In occasione del 35°anniversario della ratifica da parte dell’Italia della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, nel corso della seduta della Giunta comunale è stata consegnata a sindaco e assessori una copia della Convenzione per ribadirne l’importanza dei valori nell’azione quotidiana di governo del territorio. Un atto simbolico per sostenere e diffondere la cultura dell’attenzione ai diritti dei bambini, soprattutto in un momento storico come quello che stiamo vivendo nel quale, in più zone del mondo, anche vicinissimi a noi, questi diritti vengono quotidianamente calpestati.

Cremona ha inoltre aderito all’iniziativa nazionale “Diritti in Comune”, il progetto promosso da Unicef Italia con il patrocinio di Anci che mira a sensibilizzare amministratori e cittadini sui temi fondamentali legati ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. L’adesione a “Diritti in Comune” si inserisce in un percorso più ampio: il Comune di Cremona sta infatti intraprendendo l’iter per l’accreditamento a “Città amica dei bambini e degli adolescenti”, confermando la volontà dell’amministrazione di mettere al centro delle proprie politiche il benessere e i diritti delle nuove generazioni.

Il programma Città Amiche dei bambini e degli adolescenti (Child-Friendly Cities Initiative – CFCI) è stato lanciato dall’Unicef e dal Programma delle Nazioni Unite per dare seguito alle risoluzioni della seconda Conferenza delle Nazioni Unite sugli insediamenti umani (Habitat II), durante la quale la comunità internazionale si accordò nel riconoscere che il benessere dei minorenni è indice di un ambiente sano, di una società democratica e di un’amministrazione locale efficiente.

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