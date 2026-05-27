Arrestato dopo l’inseguimento nel quartiere Po: nei guai un 33enne

E’ stato fermato uno dei due uomini sospettati di essere in procinto di commettere un furto in abitazione mercoledì mattina. I due stavano passeggiando in viale Po vestiti in giacca e cravatta. La pattuglia della squadra Volante, notando il loro atteggiamento sospetto, si è accostata chiedendo loro di mostrare i documenti.

Per tutta risposta i due si sono dati alla fuga, correndo lungo le strade del quartiere. Immediatamente è scattato l’inseguimento. Per sfuggire ai poliziotti uno dei due ha scavalcato il cancello di un condominio, riuscendo a nascondersi tra i palazzi di via Arenili. Il complice è invece stato bloccato da un agente mentre cercava di scavalcare a sua volta.

Il malvivente ha opposto una strenua resistenza agli uomini della Volante, divincolandosi e ferendo due agenti, fortunatamente in modo lieve. Nei suoi confronti è quindi scattato l’arresto.

Nel mentre numerose altre pattuglie sono intervenute sul posto a sostegno dei colleghi, coordinate dal dirigente della squadra Volante Alessio Balloi, e gli agenti si sono sparpagliati nel tentativo di riacciuffare il fuggitivo, che è però riuscito a far perdere le proprie tracce.

L’arrestato, un georgiano di 33 anni, con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è stato quindi trattenuto in questura, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

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