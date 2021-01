Sono saliti a 43 i positivi al Covid nel Comune di Castelcerde, in seguito al famigerato festino di Capodanno che ha portato in paese un ampio focolaio. “Eravamo quasi covid free ha raccontato il sindaco Graziella Locci ai microfoni di Ore12. Eravamo intorno ai due positivi, ora sono tantissimi”.

Ma le conseguenze di quel famigerato giorno sono state ancora più pesanti, come ha rilevato lo stesso primo cittadino: “Una persona che, sebbene avesse altre patologie, è morta a causa del Covid, e un’altra, piuttosto giovane, ora è in terapia intensiva”. Insomma, una situazione decisamente pesante per un piccolo comune come Castelverde.

“Mi sono permessa di chiamare alcune di queste famiglie, dove tutti sono positivi, e ho raccomandato per tutti assoluta quarantena, in quanto ci sono arrivate voci che qualcuno uscisse nonostante la positività” ha detto ancora Locci. “Ho ricordato loro che se hanno bisogno di aiuto per la spesa o altro, noi siamo disponibili e abbiamo volontari pronti a dare una mano”.