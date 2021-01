Sono 12 i tamponi positivi registrati oggi in provincia di Cremona, la cifra più bassa di tutta la regione, dove il record di contagi spetta sempre alla provincia di Milano con 367 casi positivi. 1230 i nuovi positivi su 24.040 test, di cui 11.288 molecolari e 12.752 test antigenici. La percentuale dei tamponi positivi è del 5,1%. Calano in regione i ricoveri in terapia intensiva (-15) mentre aumentano di 118 quelli nei reparti di cure subacute. I decessi sono cresciuti di altre 77 unità, arrivando a 26.789 da inizio pandemia.