Prezzi in continua crescita, sia per le materie prime che per i prodotti finiti in acciaio: nelle ultime settimane si sono raggiunti i livelli massimi dell’ultimo decennio, con un incremento costante, ormai da diverse settimane.

Gli operatori siderurgici però ritengono per metà che si tratti di una bolla destinata a scoppiare nei prossimi mesi, mentre l’altra metà è convinta che si tratti di un riposizionamento del mercato su valori più elevati dopo oltre due anni di calo dei prezzi, oppure di una normale reazione allo squilibrio tra domanda e offerta.

Abbiamo intervistato su questo tema Stefano Ferrari, responsabile dell’ufficio studi di Siderweb, la community che riunisce i protagonisti della filiera.