Sono oltre 50 le realtà sportive e culturali che, entro l’11 gennaio scorso, hanno presentato domanda per ottenere un contributo a fondo perduto nell’ambito dell’apposito bando del Comune di Cremona che ha stanziato un pacchetto di 100.000,00 euro destinato proprio alle imprese che operano nell’ambito della cultura e dello sport e che hanno subito una sospensione dell’attività a causa dell’emergenza sanitaria. Nelle prossime settimane, terminate le opportune verifiche, si procederà con l’assegnazione dei contributi.

“Crediamo sia stato un piccolo, ma importante segnale che l’Amministrazione comunale ha voluto dare a questi due settori, tra quelli più penalizzati dalle misure restrittive disposte a causa della pandemia, fiduciosi che le attività possano riprendere al più presto. Tutto questo si inserisce in un importante pacchetto di aiuti che come Comune abbiamo riservato alle realtà più colpite dall’emergenza sanitaria. Continueremo a sostenere e monitorare la situazione perché riteniamo che sport e cultura siano fondamentali per la nostra comunità”, è il commento degli Assessori Luca Burgazzi e Luca Zanacchi.

Il bando stabiliva la possibilità di ottenere un rimborso di 500,00 euro se nel 2019 sono state sostenute spese da un minimo di 501,00 euro ad un massimo di 5.000,00 euro. Per tutte le imprese invece che hanno certificato spese superiori ai 5.000,00 euro il rimborso previsto è di 1.000,00 euro.

Un risultato significativo per questa iniziativa che va ad aggiungersi a quelle già messe in atto per altre categorie e che rientra nell’ambito delle politiche di sostegno messe in campo dall’Amministrazione Comunale con interventi finalizzati a ridurre l’impatto economico negativo legato alla situazione contingente.