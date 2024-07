Matteo Piloni, consigliere regionale del Pd, risponde al collega di Fdi Marcello Ventura, dopo l’approvazione dell’assestamento di bilancio: “Il bilancio è l’occasione in cui fare le scelte. Io ho presentato due proposte per il nostro territorio: sostenere l’aumento dei costi per la realizzazione della tangenziale sulla Bergamina – una delle strade più pericolose della nostra regione – e la richiesta di sottoscrivere un accordo di programma per realizzare la tangenziale di Casalmaggiore, opera utile non solo per il casalasco, ma anche per lo sviluppo di tutta la provincia. Ventura ha scelto di votare contro. Legittimo, ci mancherebbe. Ma è un fatto. Per me inconcepibile, perché si è trattato di un voto contro gli interessi del territorio.

Dal canto suo, – prosegue Piloni – Ventura, si è accontentato delle briciole, ottenendo 250mila euro per asfaltare le strade della provincia. Soldi che, per chi conosce i costi delle asfaltature, sono davvero ben poca cosa. Se poi aggiungiamo che il Governo di Ventura, oltre ai tagli ai Comuni, ha tagliato oltre 2 milioni di euro alla Provincia di Cremona, il saldo è negativo.

Mentre per quanto riguarda gli investimenti in sanità che Ventura prova ad intestarsi, è sufficiente ricordare che queste risorse erano già state previste e inserite in una delibera del 3 giugno scorso e già comunicate alle Asst, ben prima del bilancio. La giunta Fontana ha lasciato credere alla sua maggioranza, Ventura compreso, di aver contribuito a una scelta che in realtà era già stata presa e deliberata. Un po’ come la vendita della fontana di Trevi di Totò.

La verità è che il nostro territorio da questo bilancio – precisa Piloni– , dalla maggioranza di destra e di Ventura, non ha ottenuto nulla. Con il nostro lavoro, e un’apertura della Giunta ad alcune nostre proposte che va riconosciuta, siamo riusciti a ottenere i ristori per le aziende agricole colpite dal maltempo dei mesi scorsi, 380mila euro per un progetto di una realtà cremasca sul disagio sociale, lo stop ai tagli per i contributi alle persone con disabilità, l’impegno a mettere risorse per le Rsa e 20milioni di euro per gli alloggi Aler. Su quest’ultimo punto sarà importante accertarsi che alcune di queste risorse contribuiscano a sbloccare alcuni dei 1.301 appartamenti sfitti in provincia di Cremona”.

© Riproduzione riservata