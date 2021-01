Riforma delle Aziende di Tutela della Salute (Ats): forti spinte per il superamento dell’attuale aggregazione delle province di Cremona e Mantova decisa durante la Giunta regionale Maroni, in modo da avere due aziende distinte, una per ogni provincia. Ma l’iter formale non è ancora stato avviato.

Il servizio di Federica Priori